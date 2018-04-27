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Международный фестиваль Pint of Science: глоток науки
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Международный фестиваль Pint of Science: глоток науки 

Собака 47 минут назад
Фото: Собака
Поговорить о науке теперь можно не только в аудитории, но и в барах за пинтой любимого напитка!
14-16 мая в России впервые пройдет международный фестиваль Pint of Science. Уникальные лекторы, неформальная атмосфера и глоток науки с щепоткой космической пыли. За новостями фестиваля можно следить на официальном сайте www.pintofscience.ru и в социальных сетях @pintofscienceRU (https://www.facebook.com/pintofscienceRU).
Место проведения фестиваля: Old Joy Bar, ул. Красный проспект, 67 и ресторан-пивоварня «Гуси», ул. Николаева, 12/2.
Организатор @la_morkov, www.lamorkov.ru
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