Международный фестиваль Pint of Science: глоток науки

Поговорить о науке теперь можно не только в аудитории, но и в барах за пинтой любимого напитка!

14-16 мая в России впервые пройдет международный фестиваль Pint of Science. Уникальные лекторы, неформальная атмосфера и глоток науки с щепоткой космической пыли. За новостями фестиваля можно следить на официальном сайте www.pintofscience.ru и в социальных сетях @pintofscienceRU (https://www.facebook.com/pintofscienceRU).

Место проведения фестиваля: Old Joy Bar, ул. Красный проспект, 67 и ресторан-пивоварня «Гуси», ул. Николаева, 12/2.

Организатор @la_morkov, www.lamorkov.ru