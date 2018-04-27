Бегом от равнодушия

Последнее десятилетие было непростым для всех нас, однако, невзирая на накопившиеся проблемы и противоречия, есть в нашем обществе и благоприятные перемены. Мы постепенно становимся более гуманным, что проявляется в первую очередь в том, как мы начали реагировать на чужое горе.

Благотворительность становится неотъемлемой частью повседневной жизни: за последние годы множество социальных проектов воплотились благодаря бескорыстной помощи неравнодушных людей. Кажется, что именно так работает теория малых дел — у всех свои заботы и беды, но каждый поддерживает других, как может. Яркое тому подтверждение — акция «Быстрее боли», которая прошла в рамках полумарафона «Такеда Весенний гром». Её цель –­ способствовать развитию паллиативной помощи в России.

Паллиативная помощь — это комплекс мер, направленных на то, чтобы помочь людям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Часто паллиативные пациенты испытывают сильную боль и серьезные ограничения в образе жизни. Кроме того, осознание неизбежной смерти тяжелым грузом ложится на самих больных и на их близких. Задача паллиативных специалистов — обеспечить не только медицинский уход и качественное обезболивание, — но и оказать квалифицированную психологическую поддержку, особенно когда болеет ребенок.

"Развитие системы паллиативной помощи в России — это масштабная работа, в которую сейчас вовлечены государство, благотворительные фонды и социально ориентированный бизнес, — говорит Анастасия Пауль, директор по корпоративным, цифровым и бренд коммуникациям фармацевтической компании «Такеда» — инициатора акции «Быстрее боли». — Для эффективного функционирования новой системе необходима широкая поддержка всего общества. Именно поэтому мы выступили инициаторами акции «Быстрее боли»: с ее помощью мы стараемся привлечь внимание людей к вопросу важности развития паллиативной помощи в нашей стране".

За последние годы число центров паллиативной помощи значительно выросло, во многом благодаря изменениям в законодательстве, целенаправленной работе благотворительных организаций и позитивным сдвигам в отношении общества к хосписам. Тем не менее, объемов оказываемой помощи по-прежнему недостаточно: многие пациенты не получают необходимый медицинский уход и обезболивание. Кроме того, качественная поддержка тяжело больных людей невозможна без новейшего медицинского оборудования.

Современные технологии позволяют значительно облегчить участь людей с тяжелыми хроническими или неизлечимыми заболеваниями. Высокотехнологичное оборудование особенно необходимо в центрах паллиативной помощи для детей. Участники и организаторы акции «Быстрее боли» в этом году поддержат благотворительный фонд «Детский Паллиатив», который поможет оснастить Центры содействия семейному воспитанию стационарными передвижными системами, портативными электроотсосами и ингаляторами, лечебными смесями и оборудованием для их подачи и откашливателями.

Участники осенней акции помогли обеспечить отделение паллиативной помощи Центральной городской больницы N2 им. А. А. Миславского в Екатеринбурге 16 высокотехнологичными кроватями для лежачих больных. Кровати позволяют людям, которые практически живут в постели, с удобством читать, работать на компьютере, принимать посетителей и даже бывать на свежем воздухе.

Акция «Быстрее боли» имеет не только практическое, но и символическое значение: сильные люди, способные преодолеть дистанцию больше 20 километров, готовы помочь самым слабым — маленьким, тяжело больным детям. Не зря считается, что развитая система паллиативной помощи — показатель здорового общества.

"Мне нравится идея благотворительной акции на полумарафоне, — говорит участница забега Юлия П. — Здесь собираются люди сильные не только здоровьем, но и духом. Они способны открыть своё сердце для проблем других людей. Болеющие дети — наше общее горе, и если мы можем как-то помочь и поддержать их родителей — то обязаны это сделать".