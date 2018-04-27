Победителей конкурса «космических» поделок наградят на празднике в районе Аэропорт

В центре досуга и спорта «Орбита» района Аэропорт завершается конкурс на лучшую «космическую» поделку. В начале мая будут подведены итоги и определены самые талантливые участники, которых наградят в торжественной обстановке. По словам представителя «Орбиты» Екатерины Копейкиной, в голосовании могут принять участие все желающие.

— Награждение победителей конкурса-выставки детского творчества, приуроченного ко Дню космонавтики, состоится на районном празднике 8 мая, — поделилась Копейкина.

Праздник состоится по адресу ул. Самеда Вургуна, д. 5. Начало награждения в 17.00. (мю)