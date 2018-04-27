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Лирические песни прозвучали в центре соцобслуживания на Черняховского
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Лирические песни прозвучали в центре соцобслуживания на Черняховского 

Управа района Аэропорт города Москвы 42 минуты назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В филиале «Аэропорт» центра социального обслуживания «Беговой» на улице Черняховского состоялся концерт коллектива художественной самодеятельности из филиала «Савеловский». Зрители оценили музыкальные таланты артистов, исполнивших лирические, народные песни, композиции из популярных фильмов.
— Наши соседи из Савеловского — всегда долгожданные гости для нас, — поделилась заведующая филиалом «Аэропорт» Марина Валиуллова.
Филиал «Аэропорт» ТЦСО «Беговой» находится по адресу ул. Черняховского, д. 14. (мю)
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