Лирические песни прозвучали в центре соцобслуживания на Черняховского

В филиале «Аэропорт» центра социального обслуживания «Беговой» на улице Черняховского состоялся концерт коллектива художественной самодеятельности из филиала «Савеловский». Зрители оценили музыкальные таланты артистов, исполнивших лирические, народные песни, композиции из популярных фильмов.

— Наши соседи из Савеловского — всегда долгожданные гости для нас, — поделилась заведующая филиалом «Аэропорт» Марина Валиуллова.

Филиал «Аэропорт» ТЦСО «Беговой» находится по адресу ул. Черняховского, д. 14. (мю)