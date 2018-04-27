Путин имеет успех у группы «Совьет Сюпрем»

«Владимир, Владимир! Владимир сказал, Владимир обожает! Владимир — великий конкистадор!» Президент Путин был бы неправ, приняв за чистую монету гимн, который посвящает ему дуэт «Верховный Совет» (Soviet Suprem). «Владимир», который празднует культ личности русского лидера, содержит действительно столько же градусов, сколько глоток водки. Хотя в новом альбоме «Маркс атакует» и прослеживается критика потребительского общества (постсоветского), лучше не искать политического подтекста в данной программе дуэта. Единственное, что они пропагандируют — это смех и праздник.

Если бы СССР победил в «холодной войне», какие мелодии мы услышали бы сегодня? Дуэт противопоставляет себя мировой поп-музыке, обращенной к стране янков, и предпочитает музыкальный ералаш, основанный на рэпе, электро, на песнях хора Красной Армии с активным использованием игры слов.

Спустя четыре года после выхода первого альбома «Интернасьональ» (L'internationale) этот слегка провокационные фантазии Сильвестра Сталина (Эрван Сегийон, более известный как R-Wan) и Джон Ленин (Тома Фетерман) не утратили чувства юмора или актуальности. Россия была в центре дипломатической игры (переизбрание российского лидера, вмешательство Москвы в Брексит и выборы в США, чемпионат мира по футболу), и вот теперь она находится в центре танцпола. Маркс возвращается.