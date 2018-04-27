Школьники из Выхина-Жулебина посетили «Звездный городок»

Обучающиеся 6-х классов школы № 1460 совершили уникальное путешествие в «Звездный городок» и увидели изнутри «космический мир».

«Ребята посетили Дом космонавтов, ознакомились с макетом действующей станции «Мир». Ребятам рассказали о музее Гагарина, который основал сам Гагарин, проведя здесь первую экскурсию в 1967 году. Также в музее есть личный кабинет Гагарина, куда до сих пор заходят космонавты перед стартом», — говорится на сайте учреждения.

По словам педагогов, экскурсия ребятам понравилось, и, может быть, кто-нибудь из них станет знаменитым космонавтом. (вт)