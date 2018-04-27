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В честь 9 Мая в Обручевском районе пройдут праздничные мероприятия
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В честь 9 Мая в Обручевском районе пройдут праздничные мероприятия 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
К 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне подготовлена разнообразная праздничная программа.
Жителей Обручевского района порадуют возможностью участия в соревнованиях и праздничном шествии. Концерты, гуляния будут проходить в течение двух первых майских недель.
Окружные мероприятия
1 мая в 13.00 — фестиваль искусств «Plai May» в Воронцовском парке (выставка художников живых статуй, мимов, детский спектакль, танцевальные и музыкальные представления);
3 мая в 12.00 — фольклорно-студенческий праздник «Планета Юго-Запад» (площадь перед РУДН, ул. Миклухо-Маклая, д. 6);
9 мая в 12.00 — торжественное шествие, праздничная программа, чествование ветеранов в парке 70-летия Победы (ул. Болотниковская, напротив вл. 15);
9 мая в 11.00 — народные гуляния, окружной спортивный праздник и туристический слет для семейных команд в зоне отдыха «Тропарево» (ул. Академика Виноградова, д. 12);
9 мая в 13.00 — культурно-массовое мероприятие в Воронцовском парке;
12 мая в 13.30 — XI Георгиевские игры на ул. Профсоюзной, д. 40, корп. 2 (стадион);
Обручевский район
8 мая в 18.30 — праздничное спортивное мероприятие на ул. Новаторов, д. 34, корп. 6 (территория сквера);
9 мая в 11.30 — торжественный митинг и возложение цветов к Стелле в Воронцовском парке и к ДОТу на ул. Обручева, д. 25;
Главным событием праздника в Воронцовском парке станет масштабная театрализованная интерактивная программа, в рамках которой на большой поляне обустроят медицинский пункт военных лет, полевую кухню, а также поставят боевую технику. Также будет открыта выставка работ современных фотографов, которые снимают исторические реконструкции сражений. А в 22:00 с территории парка запустят праздничный салют. Пиротехническое шоу, в ходе которого небо над ЮЗАО украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары, продлится около пяти минут.
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