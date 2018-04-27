Дети Вальпургиевой ночи: как мистика вошла во власть фашистской Германии

85 лет назад к власти в Германии пришли нацисты во главе с Адольфом Гитлером. Известно, что фюрер и вся верхушка СС были закоренелыми мистиками. Вальпургиева ночь была для нацистов особой датой: тогда устраивалось кровавое посвящение, отмечались сатанинские праздники. Дети, зачатые в это время, считались особенными. Для проведения древних кельтских обрядов был специально воссоздан древний замок Вевельсбург.

Кроме того, была создана специальная организация Аненербе, которая занималась исследованием мистических обрядов. На изучение колдовских практик выделялись суммы, сопоставимые с бюджетом Вермахта.

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Публикация от МИР 24 (@mir24tv)

1 Фев 2018 в 5:48 PST ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ