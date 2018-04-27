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Дети Вальпургиевой ночи: как мистика вошла во власть фашистской Германии
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Дети Вальпургиевой ночи: как мистика вошла во власть фашистской Германии 

Мир24 1 час назад
85 лет назад к власти в Германии пришли нацисты во главе с Адольфом Гитлером. Известно, что фюрер и вся верхушка СС были закоренелыми мистиками. Вальпургиева ночь была для нацистов особой датой: тогда устраивалось кровавое посвящение, отмечались сатанинские праздники. Дети, зачатые в это время, считались особенными. Для проведения древних кельтских обрядов был специально воссоздан древний замок Вевельсбург.
Кроме того, была создана специальная организация Аненербе, которая занималась исследованием мистических обрядов. На изучение колдовских практик выделялись суммы, сопоставимые с бюджетом Вермахта.
Какие еще тайны хранил мистический орден нацистов, узнаете в программе «Секретные материалы» 28 апреля в 8:15 на телеканале «МИР».
75 лет назад началась Сталинградская битва, ставшая переломной в Великой Отечественной войне. Мы расскажем об этом событии в документальном фильме на телеканале «МИР». Какие воспоминания остались о битве у простых солдат? И какими были люди, которым удалось остановить наступление гитлеровских войск? Смотрите завтра, 2 февраля, в 16:15 — на 18-й кнопке. #Сталинградскаябитва #Сталинград #Документальныйфильм #Мир #ВОВ #Битва #Война
Публикация от МИР 24 (@mir24tv)
1 Фев 2018 в 5:48 PST  ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
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