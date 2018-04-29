Вальпургиева ночь над Европой: истоки идеологии нацистской Германии

Адольф Гитлер и вся верхушка военизированных формирований Национал-социалистической немецкой рабочей партии (СС) были закоренелыми мистиками. Вальпургиева ночь была для нацистов особой датой: тогда устраивалось кровавое посвящение, отмечались сатанинские праздники. Кроме того, в Германии была создана специальная организация Аненербе, которая занималась исследованием мистических обрядов. На это выделялись суммы, сопоставимые с бюджетом Вермахта. О том, какие тайны хранит мистический орден нацистов, рассказали эксперты программы «Секретные материалы» на телеканале «МИР»

Мистическая Вальпургиева ночь приходит с 30 апреля на 1 мая. По преданию, в эту ночь оживают все темные силы, ведьмы слетаются на шабаш, духи предков выходят наружу. 85 лет назад в такую ночь над Европой взошло «черное солнце». В 1933 году к власти в Германии пришли нацисты во главе с бесноватым фюрером и оккультной верхушкой Третьего рейха. Над Европой сгустилась тьма.

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В нацистской Германии все было пронизано древней символикой: от мелочей в одежде до гигантских зданий. Черную форму СС до сих пор многие считают самой красивой военной формой. Посмотрите на петлицы с двойными рунами «зиг», на эмблемы, на фуражки — это все элементы пропаганды и психического воздействия на человека. Они предполагали обращение к древней истории и эзотерике. В Третьем рейхе все было поставлено на идеологическую основу, и мода играла огромную роль в деле пропаганды новых ценностей. Так, к примеру, всемирно известный Хуго Босс специально для немецкой армии шил военную форму.

«Blut und Boden» в переводе с немецкого означает «кровь и почва». Эти два слова стали девизом для целой страны, краткой формулой, в которой был заключен принцип развития империи. Истинные германцы назывались наследниками древних ариев, которые произошли от древних атлантов. Поэтому считалось, что только немцы могут быть единственным полноценным народом на планете. Примерно так специалисты из Аненербе подготавливали народные массы к своей избранности, теории превосходства над другими нациями. Эта смесь язычества с эзотерическими откровениями легла в основу идеологии Третьего рейха.

«Если мы посмотрим кадры съезда Национал-социалистической партии Германии, то увидим, что повсюду развешены плакаты. Казалось бы, на них должны быть цитаты Гитлера, Гимлера, Геббельса. Но там совершенно другие цитаты. Например, древнего историка Тацита, который написал труд о германцах. История стала базой создания нового человека, который должен быть существовать в Третьем рейхе», — сказал писатель Александр Мясников

В рейхе все было подчинено одной цели. Надо было убедить немцев безоговорочно верить новой власти. Для этого использовались мистические и эзотерические методики. Иначе гитлеровской верхушке не удалось бы в такие короткие сроки полностью подчинить своей власти 80 миллионов немцев, практически создать новую общность людей, слепо верящих в своего фюрера и теорию превосходства арийской расы. Этим занималась специальная организация Аненербе («Наследие предков»).

«Любая секта начинает с выбивания точек опоры из привычного жизнеустройства, разлучает с близкими и любой идеологией и даже формирует новый язык — новояз. Это стандартные ходы, которые использовались и во время Французской революции, и Октябрьской», — пояснил кандидат медицинских наук, психотерапевт Дмитрий Ковпак.

Эзотерические и оккультные учения стали основой новой религии, насаждаемой в Германии. Главной организацией фашистской Германии, наиболее подверженной увлечению мистикой, являлась СС. Моду на оккультизм внедрил в ее ряды Генрих Гиммлер . Он был неравнодушен к мистике, верил в черную магию и переселение душ, советовался с гадалками и астрологами. Кроме того, рейхсфюрер СС отождествлял себя то с мифическим королем бриттов Артуром, то с королем Генрихом, дух которого якобы являлся к нему и давал различные ценные указания.

«Гиммлер был одним из самых влиятельных людей Третьего рейха. Он действительно верил в переселение душ, считал себя реинкарнацей Генриха-птицелова и верил в существование закрытых сообществ в Южной Америке. Он имел собственное военизированное формирование СС и в будущем хотел превратить его в религиозный орден. Благодаря нему скромная организация Аненербе стала довольно влиятельной», — рассказал писатель Антон Первушин

В 1934 году Гиммлер арендовал для нужд будущего ордена СС замок Вевельсбург. Он предполагал создать в нем оккультный оплот черного ордена. В этом замке были расположены музей, библиотека оккультизма, Институт древней истории и «Нордическая академия» СС. Гиммлер сделал его свой резиденцией. В Северной башне было устроено «святилище» нацистской «новой религии», которая представляла из себя симбиоз древнегерманского язычества, раннего христианства и современного оккультизма.

«Там оттачивался буквально каждый квадратный сантиметр. Сложная мозаика, определенное количество углов, окон, колонн. Целый архитектурный отдел работал над тем, чтобы облик замка отвечал эзотерическим концепциям», — сказал Дмитрий Ковпак.

Каждый истинный ариец, член СС, проходил целый ряд обрядов и посвящений. Нацистская верхушка полагала, что как только найдутся доказательства их древнего и практически божественного происхождения, они легко сумеют с помощью селекции воссоздать сверхлюдей. При этом все больные и психически неполноценные дети подлежали уничтожению. Племенным фондом стали части СС, куда отбирали самых сильных, физически здоровых и наиболее красивых молодых мужчин и женщин.

«По всей стране были построены особые дома, где чистокровные немки рожали детей от чистокровных немцев — в основном от членов СС. Предполагалось, что таким путем удастся вывести породу истинных арийцев», — рассказал культуролог Андрей Столяров

Особым почетом окружались дети, зачатые в Вальпургиеву ночь. Они проходили особый обряд крещения: малышу в руку вкладывали кинжал, а вместо воды использовалась кровь. Всего по программе Левенсборн было рождено более 11 тысяч детей-солнца, как их называли. Тем не менее, евгеника как наука была абсолютно дискредитирована.

С самого начала войны сотрудники Аненербе пытались найти артефакты, которые помогли бы нацистам выиграть Вторую мировую войну. На роль чудо-оружия претендовали различные легендарные предметы. Так, считалось, что обладание Священной чашей Грааля подарит Германии чудодейственную силу и обеспечит Рейху легкую победу в войне. Оккультисты предполагали, что Священную чашу следует искать в пещерах на юге Франции, и туда были отправлены несколько экспедиций. Другим подобным артефактом считалось знаменитое копье судьбы, которое хранилось в Венском музее. После аншлюса Австрии Гитлер лично приехал в музей, чтобы забрать мистическую реликвию.

Также Гиммлер и Аненербе пытались установить мистическую связь с великими посвященными, для чего в Тибет была направлена особая экспедиция. Она привезла массу таинственных артефактов, а тибетским ламам была оставлена радиостанция для связи с Берлином. Эзотерики полагали, что в Тибете сохранились потомки допотопной сверхцивилизации, которые обладают неограниченной властью.

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