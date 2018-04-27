«Галерея Прогресса» приглашает на «Дизайн-выходные» в Кирове

29 апреля в Кирове пройдут «Дизайн-выходные» — крупнейшее дизайн-событие этого года.

«Дизайн-выходные» — это образовательная миссия российского дизайн-сообщества, которая проходит в формате открытых образовательных конференций в различных регионах России.

За 6 лет существования проекта прошло уже 25 мероприятий в 18 городах России, в которых приняло участие более 200 ведущих российских экспертов в области дизайна и более 12 000 слушателей.

«Дизайн-выходные» принципиально некоммерческий проект: слушатели участвуют в мероприятиях бесплатно, а спикеры не получают никаких гонораров.

Основные принципы проекта: открытый и честный обмен знаниями между профессионалами, развитие дизайн-отрасли в регионах, консолидация и развитие российского дизайн-сообщества в целом.

Инициатором проведения мероприятий выступают региональные дизайн-сообщества при поддержке местных администраций и бизнеса. Дизайн-выходные в Кирове станут промежуточным этапом серии тематических конференций, финалом которых станут «Большие Дизайн-выходные» в Самаре.

В рамках события будут работать 3 секции:

Городские правила дизайна

Региональный брендинг

Тернии, звёзды и туризм

В качестве спикеров заявлено 3 ведущих специалиста в сфере дизайна, среди которых:

По заказу Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы совместно с Главным архитектурно-планировочным управлением Москомархитектуры в студии разработана архитектурно-художественная концепция размещения рекламно-информационных конструкций для одиннадцати центральных улиц города и составлено соответствующее руководство.

Максим Алимкин (Со-основатель Tondo Graphic).

Автор брендирования г. Минска, стиля дня города в Москве 2017 г.).

Владимир Лифанов (Известный российский дизайнер, лауреат многочисленных премий, основатель и арт-директор SUPREMATIKA). Автор идеи логотипа туристического бренда России).

Аудитория мероприятия — это молодые профессионалы в сфере дизайна и смежных индустрий в возрасте 25–45 лет. В рамках события состоится 3 лекции и дискуссия. Все мероприятия открыты и бесплатны для участия.

Зарегистрироваться на мероприятие и следить за программой можно по ссылке.

Инициаторами проведения «Дизайн-выходных» в Кирове выступил Центр Современного Искусства «Галерея Прогресса» (Россия, Киров, ул. Горького, 5).

Место проведения: Библиотека им. А. И. Герцена (Россия, Киров ул. Герцена, 50).

Дата: 29 апреля (начало в 12:00 — завершение в 19:00)