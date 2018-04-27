Ещё
Тейлор Свифт посетил неожиданный гость
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тейлор Свифт посетил неожиданный гость 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
У Тейлор Свифт (Taylor Swift) появился неожиданный посетитель, когда она записывала видео для своих фанатов. Звезда хотела сообщить новости о готовящемся туре Reputation. Однако ее рассказ прервала собака Китти, которая принадлежит ее матери.
На видео, которое Тейлор выложила в Insta, она говорит: «Привет, осталось 12 дней до начала тура. Сегодня я думаю рассказать вам немного о том, какой будет сцена». Затем она делает паузу, чтобы поприветствовать свою маму Андреа, а затем ее отвлекает огромная собака, которая бросается лизать ее лицо. «Это не игрушка, — говорит певица. — Это мое лицо!»
Напомним, ее шестой альбом Reputation стал сокрушительным хитом, было продано по всему миру более двух миллионов копий только за первую неделю. Певица также появилась на обложке январского номера британского Vogue как одна из главных женщин в современной музыкальной индустрии.
Как заявил главный редактор издания Эдвард Эннинфул, выбор столь бунтарского подхода к образу был спровоцирован изменениями в самой Тейлор, прошедшей путь от кантри-певицы до одной из величайших мировых поп-звезд. Певица также написала специально для Vogue поэму о новых открытиях и постоянном движении.
Клео.Ру: последние новости
Шарль Азнавур госпитализирован в Петербурге В музее Мадам Тюссо появилась фигура Мелании Трамп Традиции Курбан Байрам 2018: какого числа праздник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Как люди худеют на телешоу: фото до и после8
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру28
Как уходили знаменитости16
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей5
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение