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В выходные дни жители поселения смогут обратиться к стоматологу
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В выходные дни жители поселения смогут обратиться к стоматологу 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: «Вороновская больница»
Совсем скоро россиян ожидают длительные майские выходные. В эти дни жители поселения Вороновское при необходимости могут получить стоматологические услуги. Об этом сообщается на официальной странице лечебного учреждения в социальных сетях.
Так, для взрослых жителей кабинет будет работать 1,2,9 мая 2018 г. с 9.00 до 16.00, в остальные дни режим работы прежний с 8.00 до 20.00. Сб. — Вс. : с 9.00-16.00.
Детский стоматологический кабинет будет оказывать услуги по следующему графику: 1 и 2 мая выходной, 3 мая с 14.00 до 20.00, 4 мая с 14.00 до 20.00, 5 мая с 09 до 16.00, 6 мая выходной, 7 мая с 09 до 14.00, 8 мая с 09 до 14.00 и 9 мая выходной. В остальные дни детский стоматолог принимает по обычному графику.
Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8-916-340-45-77
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