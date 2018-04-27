Талантливые ребята Сибири могут принять участие в фестивале талантов

В Новосибирске с 16 по 25 мая пройдет фестиваль «Мир, в котором я живу» имени Р. А. Шило. Это мероприятие призвано помочь каждому творческому ребенку адаптироваться в социокультурном плане. Фестиваль способствует проявлению талантов детей с особенностями развития и ребят, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры НСО. Информационным партнером мероприятия выступит редакция « Аргументы и Факты — Новосибирск». Организаторы мероприятия — Благотворительный фонд «Благое дело», а также Галерея «Фактор».

В галерее «Фактор» сегодня, 27 апреля, состоялась пресс-конференция, посвященная этому важному событию. Представители власти, бизнес-структур, а также общественники и благотворители обсудили планы по реализации проекта и наметили дальнейшие пути творческого развития детей Сибири.

«Главная цель этого фестиваля — помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию или ребятам с ограниченными возможностями социализироваться, — рассказала о событии владелица художественной галереи «Фактор» Ирина Кузнецова . — Также фестиваль сохраняет и развивает традиции многонациональной культуры жителей Сибири, создает условия для обмена опытом и знаниями между коллективами, руководителями, педагогами и отдельными участниками, помогает ребятам общаться. Культурным деятелям, бизнесменам и властям очень важно поддерживать творческие контакты между ребятами. Это формирует креативную платформу для оттачивания мастерства творческих коллективов, отдельных исполнителей и участников».

На пресс-конференции с идеей поддерживать молодые таланты выступил Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников . Он отметил, что для Новосибирска и всего региона организация таких фестивалей — положительный опыт.

«Здорово, что такой фестиваль появился. Чем больше в регионе будет подобных мероприятий, тем лучше. Для Новосибирска и любого другого сибирского города существует общая проблема. Дело в том, что у нас организовывается очень мало фестивалей. В основном, все они создаются другими городами и направлены, скорее, на материальное обогащение. А детям важна не финансовая составляющая выступления, а эмоции и впечатления, который ребенок испытывает, выходя на сцену. Тем более, в нашем регионе очень много талантливых ребят. Считаю, что каждый ребенок может проявить себя в какой-то сфере, и мы с удовольствием эти инициативы поддержим», — сказал Игорь Решетников, министр культуры НСО.

Фестиваль «Мир, в котором я живу» поможет каждому ребенку почувствовать себя значимым и раскрыть свой потенциал, обрести друзей и единомышленников.

«2018 — год добровольчества, любви к природе, а значит и ко всему живому. В прошлом году этот фестиваль собрал на своей площадке 420 участников. При этом, 260 из них были ребята с ограниченными возможностями или дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Фестиваль одинаково раскрывает таланты всех ребят и помогает каждому почувствовать себя значимым и нужным», — объяснила Наталья Ступина , президент благотворительного фонда «Благое дело».

В фестивале могут принять участие ребята от 3 до 17 лет и проявить себя во многих творческих сферах: «Вокал», «Хореография», «Театральная Арт-мастерская», «Поэзия», «Web-дизайн», «Мини-мисс & мистер». Мероприятие стартует 16 мая. В этот день в номинации «Арт» оно пройдет в кафе «Чашка-кофе» и зоопарке. Затем, 17 мая в номинации «Хореография» и «Вокал» соревнования талантами пройдут в доме культуры «Энергия», 18 мая можно будет проголосовать онлайн за участников в номинациях «Поэзия» и «Web-дизайн». А 25 мая состоится конкурс в номинации «Мини мисс&мистер» в НОТЕК.

Также в рамках фестиваля пройдет форум «Преемственность поколений», будут организованы образовательные мастер-классы и встречи с авторитетными специалистами и деятелями искусств. Завершится мероприятие грандиозным гала-концертом. Начало приема заявок с 27 апреля 2018 по 13 мая 2018 года.

Оценивание будет проводится при участии экспертного жюри и онлайн голосования с 16 мая по 30 мая 2018 года. Гала-концерт и церемонии награждения — завершение Фестиваля (место и время уточняется).

Отправить заявку для участия в Фестивале можно на электронную почту poratvorit@gmail.com с 27 апреля до 13 мая.