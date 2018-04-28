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«Булгаковский субботник» пройдет на Патриарших прудах
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«Булгаковский субботник» пройдет на Патриарших прудах 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Москва24
На Патриарших прудах в центре Москвы 28 апреля состоится «Булгаковский субботник», в рамках которого поклонники творчества писателя Михаила Булгакова высадят 130 деревьев и кустов.
В мероприятии примут участие музыканты Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Сергей Мазаев и многие другие артисты, художники и писатели. Сбор участников — в 11:00 в музее-театре «Булгаковский дом» по адресу: ул. Большая Садовая, д. 10.
В рамках субботника будет установлен знак «Запрещено разговаривать с неизвестными».
Вдоль Патриарших прудов будет ходить экскурсионный трамвай «302-бис», где все желающие смогут бесплатно прокатиться и узнать о тайнах этих мест в творчестве М. Булгакова.
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