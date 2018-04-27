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На Патриарших прудах украли знак «Запрещено разговаривать с неизвестными»
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На Патриарших прудах украли знак «Запрещено разговаривать с неизвестными» 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Газета.Ru
На Патриарших прудах в центре Москвы вновь украли знак «Запрещено разговаривать с неизвестными», передает агентство городских новостей «Москва».
Как сообщили, в пресс-службе театра им. М. Булгакова знак вернут на место 28 апреля.
"Знак украли буквально позавчера. Он таинственным образом исчезал то ли семь, то ли восемь раз. Новый знак изготовлен из антивандальных материалов и покрыт дополнительной защитной пленкой", — сказали в пресс-службе.
В музее пояснили, что было принято решение продавать в качестве сувенира копии знака. Они поступят в продажу в мае.
"Для удобства коллекционеров, во второй половине мая, будет организована продажа копий этого знака в сувенирной лавке музей-театра «Булгаковский дом», — пояснили в пресс-службе.
Этот необычный знак появился 19 июня 2012 года. На знаке изображены три силуэта: Воланд, Коровьев и кот Бегемот. Именно на Патриарших прудах начинается действие романа Михаила Булгакова ʺМастер и Маргаритаʺ.
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