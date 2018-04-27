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На Патриарших снова украли знак «Запрещено разговаривать с неизвестными»
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На Патриарших снова украли знак «Запрещено разговаривать с неизвестными» 

Мослента 18 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Знак «Запрещено разговаривать с неизвестными» на Патриарших прудах снова украли, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе театра имени Михаила Булгакова.
«Знак украли буквально позавчера. Он таинственным образом исчезал то ли семь, то ли восемь раз», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, знак вернут на прежнее место 28 апреля. Новый знак будет сделан из антивандальных материалов и покрыт дополнительной защитной пленкой.
Он также добавил, что с мая копии знака можно будет купить в сувенирной лавке музея-театра «Булгаковский дом».
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