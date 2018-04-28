На Патриарших вновь запретили разговаривать с незнакомцами

Забавный знак, на котором изображены три героя произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», вновь установлен на Патриарших прудах.

— Это, конечно, не предупреждающий знак, а шутка, — сказал «ВМ» сотрудник ГБУ «Жилищник» ЦАО Назим Турбаев, — Его уже на моей памяти раза три кто-то снимал и увозил в неизвестном направлении. Наверное, поклонники творчества писателя. Но в этот раз мы его установили на рекордной высоте — почти четыре метра. На «знаке» изображены три силуэта — Воланда, Коровьева и Бегемота, перечеркнутые красной линией. Под ним надпись: «Запрещено разговаривать с незнакомцами» — перефразированное название первой главы булгаковского романа: «Никогда не разговаривайте с неизвестными».

Авторы этой идеи — работники Музея Михаила Булгакова. Впервые знак был установлен в 2012 году.