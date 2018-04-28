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На Патриарших вновь запретили разговаривать с незнакомцами
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На Патриарших вновь запретили разговаривать с незнакомцами 

Вечерняя Москва 28 апреля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Забавный знак, на котором изображены три героя произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», вновь установлен на Патриарших прудах.
— Это, конечно, не предупреждающий знак, а шутка, — сказал «ВМ» сотрудник ГБУ «Жилищник» ЦАО Назим Турбаев, — Его уже на моей памяти раза три кто-то снимал и увозил в неизвестном направлении. Наверное, поклонники творчества писателя. Но в этот раз мы его установили на рекордной высоте — почти четыре метра. На «знаке» изображены три силуэта — Воланда, Коровьева и Бегемота, перечеркнутые красной линией. Под ним надпись: «Запрещено разговаривать с незнакомцами» — перефразированное название первой главы булгаковского романа: «Никогда не разговаривайте с неизвестными».
Авторы этой идеи — работники Музея Михаила Булгакова. Впервые знак был установлен в 2012 году.
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