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В «Лужниках» скоро появится Дворец водных видов спорта
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В «Лужниках» скоро появится Дворец водных видов спорта 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
На этом месте могла быть летающая тарелка. Вполне себе настоящая, только вот без привычных зеленых человечков. От экспериментов решили отказаться — проголосовали за более приземленный вариант. В итоге, дворец водных видов спорта выглядеть будет так, словно сошел с открыток конца пятидесятых, каким и запомнился москвичам. Старина искусственная — «начинка» современная, передает «ТВ Центр».
"Существенно поменялась концепция объекта, потому что мы стали уделять больше внимания семейному формату активного отдыха. И поэтому половина здания будет посвящена именно формату активного отдыха. Честно говоря, такого масштаба объектов пока не было в России", — отметил первый заместитель генерального директора АО «Лужники» Эдуард Зернин.
Аналогов такому водному комплексу нет не только в России, но и в мире. 42 тысячи квадратных километров. Грамотно разместить на такой колоссальной территории все запланированные объекты — задача не из легких. Здесь, к тому же, решили совместить приятное с полезным. В одной части будут развлекательные объекты с горками и аквапарком, в другой — спортивный бассейн, достойный Олимпиады.
Особенно для тех, кто решит провести в обновленном дворце водных видов спорта целый день — а это возможно. Скучать будет некогда. Для родителей — тренажерные залы, для детей — специальные секции. Ну а после спортивных занятий — прогулка по обновленным «Лужникам».
В полной мере оценить все, что получилось, можно будет уже этим летом. Многие объекты обещают завершить к чемпионату мира по футболу.
Александра Сергомасова, «ТВ Центр».
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