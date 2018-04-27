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Фестиваль Arenaland пройдет 21 июля. Хедлайнеры — Маркус Шульц и Иван Дорн
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Фестиваль Arenaland пройдет 21 июля. Хедлайнеры — Маркус Шульц и Иван Дорн 

Казанский Портал 1 час назад
В этом году фестиваль Arenaland на «Казань Арене» пройдет 21 июля. Хедлайнерами станут Иван Дорн, «Каста», Noize MC и известный немецкий диджей Маркус Шульц.
Фестиваль мультиформатный и будет еще масштабнее, чем в прошлом году. Весь день на площадке будут работать тематические зоны: Drive, Love, Art, It, Sport и Food. В фуд-зоне состоится фестиваль от проекта «О, да! Еда!».
Организаторы обещают дневную и ночную программы, три танцпола, перфомансы, киловатты звука и света.
Билеты уже в продаже. Самый дешевый — 1 000 рублей.
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