Фестиваль Arenaland пройдет 21 июля. Хедлайнеры — Маркус Шульц и Иван Дорн

В этом году фестиваль Arenaland на «Казань Арене» пройдет 21 июля. Хедлайнерами станут Иван Дорн , «Каста», Noize MC и известный немецкий диджей Маркус Шульц

Фестиваль мультиформатный и будет еще масштабнее, чем в прошлом году. Весь день на площадке будут работать тематические зоны: Drive, Love, Art, It, Sport и Food. В фуд-зоне состоится фестиваль от проекта «О, да! Еда!».

Организаторы обещают дневную и ночную программы, три танцпола, перфомансы, киловатты звука и света.

Билеты уже в продаже. Самый дешевый — 1 000 рублей.

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