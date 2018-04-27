Сыны и дочери Отечества. На Урале школьницы маршировали в балетках на снегу

Патриотический конкурс среди школьников и учеников военно-патриотических клубов в столице Урала обернулся скандалом: по Сети разлетелись фотографии с юными школьницами, марширующими в летней одежде по снежным сугробам. Возмущение пользователей интернета вызвал тот факт, что в это время за девочками спокойно наблюдали офицеры в теплой одежде.

«Зря ехали?»

Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества» проходил в Екатеринбурге с 23 по 25 апреля. Для участия в нем приехали дети не только из уральской столицы, но и из других городов региона. Одной из номинаций стал смотр строя и песни, в котором участники должны были продемонстрировать навыки строевой подготовки, отточенные и слаженные движения, а также умение выполнять команды.

Согласно положению конкурса, от ребят требовался безупречный внешний вид: единообразие формы одежды или эмблемы отряда, опрятность и аккуратность причесок. Видимо, это и стало причиной, по которой школьницы вышли маршировать в летней форме прямо на холоде: рубашках, коротких юбчонках, капроновых колготках и балетках.

Смотр строевой подготовки проходил в тот день, когда на Екатеринбург обрушился небывалый апрельский снегопад. По словам организаторов, участникам и руководителям было предложено отменить конкурс, но те отказались. А провести смотр в помещении не было возможности: в Окружном доме офицеров, на площадке которого проводили мероприятие, полы находились в неудовлетворительном состоянии. «Мы предложили вообще не проводить конкурс или вернуться домой, записать видео и нам отправить. Команды и их руководители сами решили выйти и так раздеться», — рассказала одна из организаторов конкурса Ольга Рогулина.

По ее словам, никто не заставлял детей раздеваться. Внешний вид ребят хоть и подвергался оценке, но из-за погодных условий школьникам разрешили выступать в теплой одежде. Оказалось, девочки сами настояли на этом.

Однако мнения самих участниц смотра разнятся. Одни говорят, что им не давали права выбора, где выступать, предложив или маршировать на улице, или не участвовать совсем. Другие утверждают: решение показывать свое мастерство на улице они принимали самостоятельно. «Ребята из нашей команды отнеслись к этому нормально, все согласились участвовать, никто не стонал и не возмущался. Наш классный руководитель и родители отреагировали адекватно. Надо — значит, надо. Мы разве зря ехали? Никто не просил организаторов перенести мероприятие в зал, так как в положении было указано, что смотр пройдет на улице. Также там было прописано: „Иметь при себе теплую одежду“. То есть можно было надеть куртки. Все зависело от самих участников», — поделилась с «АиФ-Урал» школьница Татьяна.

Кадры или лакеи

В итоге мнения о случившемся разделились на два противоположных лагеря. Одни уверены, что самоотверженность школьниц говорит о высоком уровне патриотизма. К тому же, воспитанники военно-патриотических клубов способны и не на такое.

«Мне кажется, нужно четко учитывать ту категорию детей, которые приходят в военно-патриотические клубы. Они по-другому думают, заточены на результат, готовы к таким вещам, которые взрослых не укладываются в общепринятые рамки. Для примера возьмем тех ребят, которые отправляются на поиски останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это такие кадры! Воронка, идет дождь, дети по колено в воде, сами туда залазят, живут в палатках. Они другие и по-другому ко всему этому относятся. И произошедшую ситуацию можно отнести к разряду курьезных. На репетиции снега не было, а потом он вдруг резко повалил. Сами руководители отрядов заточены под патриотизм, совместно с детьми они приняли решение и выполнили его», — прокомментировал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков

Есть и те, кто утверждает, что взрослые только прикрываются патриотизмом, а дети — всего лишь марионетки в их руках. «Это глупость, которую допустили организаторы. Дети сегодня очень послушные, они делают то, что скажут им старшие. Под видом патриотизма школьников заставляют унижаться. Одно дело, когда ребенок несет почетную вахту около Вечного огня, а другое — когда он в форме стоит на улице и по-лакейски приветствует офицеров», — уверен председатель свердловского отделения ДОСААФ генерал-майор Аркадий Воробкало.

Последствия марша

Неудивительно, что в результате «снежного» марша часть школьников заболела. В частности, одна из участниц конкурса Виктория призналась, что несколько девочек из ее команды, которые до этого были простужены, слегли окончательно. И у самой девочки заболело горло и поднялась температура.

Зато, например, в коллективе ученицы кадетского корпуса Татьяны обошлось без «жертв», с учетом того, что на холоде ребята провели всего 15 минут. «На улице мы были 10-15 минут, пока показывали свое мастерство. Остальные коллективы в это время ждали своего выхода в здании. Поэтому замерзнуть никто не успел, все остались живы и здоровы», — поделились она.

Правоохранители не усмотрели в случившемся оснований для проведения проверки, а с жалобами никто и никуда не обращался. «Мы поговорили со всеми участниками из Свердловской области, которые приезжали на смотр, с родителями были проведены собрания. Ни один не пожаловался, не сказал, что было плохо. Но на всякий случай, мы оставили свои контакты в образовательных организациях, чтобы родители могли с нами связаться», — прокомментировал Игорь Мороков.

Вместе с тем детский омбудсмен добавил, что в курьезном случае есть один плюс — ребятам эта история запомнится надолго. «В 13-15 лет мы проходили через такие испытания, и именно они оставались в памяти. Молодой пацан смог себя преодолеть, пусть и было трудно. В памяти остается главное, что ты победил себя, свою природу, погоду и сделали это все вместе. У меня, когда я увидел эти фотографии, возникло чувство гордости за наших ребят», — заключил уполномоченный по правам ребенка в регионе.