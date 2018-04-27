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5 причин посетить фестиваль «Русский рожок» в Нерехте этой весной
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5 причин посетить фестиваль «Русский рожок» в Нерехте этой весной 

k1news.ru 58 минут назад
Фото: k1news.ru
В Нерехте 30 и 31 мая пройдёт всероссийский открытый фестиваль «Русский рожок». Его организатором стал ансамбль «Нерехтский рожечный хор», сообщает департамент культуры Костромской области.
Фестиваль соберет не только талантливых музыкантов, которые сохраняют музыкальные традиции, но и всех ценителей рожечной музыкальной культуры.
Мы решили рассказать вам о пяти причинах, по которым стоит посетить это уникальное мероприятие.
1. Игра на пастушьем рожке — это явление, которое чудом сохранилось до наших дней, ведь рожок как музыкальный инструмент использовался в 17-19 веках. Навыки игры передавались в семьях пастухов из поколения в поколение. Сейчас хранителей этой традиции почти не осталось. Благодаря фестивалю вы сможете прикоснуться к этому музыкальному таинству.
2. Гостей ждет мастер-класс, обряд выгона скота на пастбище в деревне Григорцево. На домашнем подворье пастух приготовит завтрак, после чего участники выступят для сельских жителей. Вас ждет богатая концертная программа и «Вечерка».
3. У вас будет возможность познакомиться с музыкальными и танцевальными коллективами из разных городов России. Среди участников фестиваля: «Нерехтский рожечный хор», « Московский хор рожечников», Ансамбль рожечников «Зубцы» из Москвы, клуб народного танца «Туда-сюда» из Москвы, ансамбль «Батюшка» из Петербурга и другие.
4. На фестиваль приедут именитые иностранные гости, которые увидят, как в России хранят традиции рожечной музыки. Так, ожидается, что мероприятие посетит Аркадий Шилклопер, альпийский рог (Германия — Россия), Хосе Мигель Лопес Руиз, ведущий популярного музыкального шоу «Дискополис» на Испанском Национальном радио, Рокко Тури — итальянский профессор, музыкальный критик, блогер, журналист, Валентин Атанасов — ведущий этно-фольклорных программ Болгарского Национального радио, куратор фолк-фестивалей в Варне и многие другие.
5. И, конечно же, вы сможете увидеть маленький уездный город, который по праву носит звание «Музея под открытым небом». Нерехта по-своему красива, уютна и самобытна. Ее церкви и храмы, музеи и памятники не оставят вас равнодушными.
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