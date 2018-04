Они наступают: топ событий длинных выходных от НГС

Финал городского этапа международного рок-фестиваля Еmergenza

Перед выходными можно сходить на большой рок-концерт: тринадцать новосибирских команд сразятся за звание лучшей группы города. Среди них — He Called Her Jen, E_Not Band, Clockwork Heart, Dark Day, Anima Whale, Mr. ShRed, Sold Out, «Команда Кусто», Bergera, Generation Nothing, The Lead Horizon, ПиРоКинэZ и Out of Mind. Только один из этих коллективов поедет на национальный финал в Москву.

Когда? 28 апреля Где? В лофт-парке «Подземка» (Красный проспект, 161) Во сколько? В 18:00 Сколько стоит? 500 рублей (за столом — 750 рублей). 18+

Благотворительная гаражная распродажа

В рамках нового социального проекта «Гараж» пройдёт большая распродажа бывших в употреблении вещей в хорошем состоянии: кому-то они не нужны, а кому-то могут пригодиться. Товары будут самые разные: одежда, электроника, книги, раритетные штуковины. Вырученные средства пойдут на покупку оборудования для поисково-спасательного отряда. Информацию о том, как сдать для продажи свои вещи, ищите в группе проекта «ВКонтакте».

Когда? 28 и 29 апреля Где? В центре «Гараж» (Писемского, 24, первый этаж) Во сколько? С 10:00 до 20:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Большая открытая игротека от «Мосигры» в «МЕГЕ»

Если вы любите «настолки» (или только хотите попробовать в них поиграть), можете съездить на мероприятие, где устроят множество разных турниров для гостей разного возраста. При этом участники могут вообще ничего не знать об играх: на встрече будут знающие люди, которые объяснят правила.

Когда? 29 апреля Где? В СТЦ «МЕГА», у сцены возле фуд-корта Во сколько? С 12:00 до 16:00 Сколько стоит? Бесплатно (6+)

Большой фестиваль кино, игр и комиксов

Сибирский аналог популярных фестивалей «Игромир» и Comic Con в прошлом году собрал (по оценкам организаторов) более пяти тысяч участников и зрителей. Pop Corn будет идти два дня и объединит несколько направлений: комиксы, настольные игры, косплей и виртуальную реальность. О том, чем запомнился фестиваль в прошлом году, читайте в репортаже НГС.

Когда? 28 и 29 апреля Где? В МВК «Новосибирск Экспоцентр» (Станционная, 104) Во сколько? С 12:00 до 19:00 (расписание ищите в группе фестиваля) Сколько стоит? 1900 на два дня (16+)

Подземный рейв «Рабочий бит»

В ночь с 30 апреля на 1 мая подземный лофт устраивает грандиозную вечеринку на всю ночь. Два танцпола раскачают новосибирские диджеи, а фоном для тусовки послужат картины местных художников, обещают организаторы рейва («РЫСЬ promo group», «ТОЛК» и «ЧТК»).

Когда? 30 апреля Где? В лофт-парке «Подземка» (Красный проспект, 161) Во сколько? С 23:59 до 10:00 Сколько стоит? 500 рублей (18+)

Первомайская «Монстрация»

Знаменитое молодёжное шествие, которое когда-то запрещали, в этом году снова займёт Красный проспект. Колонна с креативными плакатами проследует от Дома офицеров до площади Ленина. «На площадке у здания Новосибирского государственного академического театра оперы и балета будет организовано музыкально-танцевальное пространство и фотографирование», — обещает пресс-служба мэрии.

Когда? 1 мая Где? Сбор у Дома офицеров Во сколько? Построение с 12:00, старт колонны в 13:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Всеобщая контрольная по географии

Знания русского языка мы проверили две недели назад — пора перейти к географии. Акцию «Контурная карта» ежегодно проводит геолого-геофизический факультет НГУ. Участникам предлагают в течение сорока минут ответить на двадцать вопросов, которые касаются не только России, но и всего мира. Для разминки можно будет решить видеозадачки, подготовленные путешественниками.

Когда? 1 мая Где? В новом корпусе НГУ (Пирогова, 1, аудитория 3107) и в здании СГУГиТ (Плахотного, 10) Во сколько? В 14:00 Сколько стоит? Бесплатно, без регистрации (0+)

Фестиваль современной поп-культуры Unicorn

Второй фестиваль игр и косплея, который пройдёт в эти выходные, ориентирован, прежде всего на молодёжь, и билет на него стоит дешевле. В программе: конкурсы (вокальный, Cover Dance, Cosplay-дефиле и другие), интерактивные площадки, различные выступления и лекции, турниры по FIFA 18 и Mortal Kombat X, зона виртуальной реальности. Ещё обещают аллею комиксов, гик-библиотеку, настольные игры и ярмарку гик-товаров.

Когда? 2 мая Где? В ДК имени Чкалова (проспект Дзержинского, 34/1) Во сколько? В 13:00 Сколько стоит? 350–500 рублей (12+)

Трибьют-концерт группы «Кино»

Вечером в Академгородке можно послушать всегда актуальные песни конца прошлого века в исполнении официального трибьют-коллектива «Sолнечные Дни». Музыканты выступали на разных площадках СНГ — даже в Кремлёвском дворце. В этот раз программа посвящена юбилею Виктора Цоя

Когда? 2 мая Где? В баре «Арт П. А. Б.» (Терешковой, 12А) Во сколько? В 20:00 Сколько стоит? 600 рублей (18+)

Концерт Васи Васина из группы «Кирпичи»

Питерской группе «Кирпичи» недавно исполнилось двадцать лет, а когда-то её участники одни из первых в стране попробовали объединить альтернативный рок с хип-хопом — и у них получилось. Известность команды не осталась в 90-х, и сегодня ребята по-прежнему снимают клипы и записывают злободневные треки. Вася Васин, который нередко выступает и сольно, исполнит в Новосибирске свои новые творения, классику группы в необычных версиях и забытые песни из лихих девяностых.

Когда? 2 мая Где? В кабаре-кафе «Бродячая собака» (Каменская, 32) Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? От 700 до 900 рублей (18+)

Выставка фантастических картин о скифах

В краеведческом музее к выходным откроется выставка работ новосибирского художника Николай Марци «Скифы Алтая. Пробуждение». Как можно понять из названия, мастера вдохновили на творчество история, культура и философия алтайских скифов — их отголоски слышны в той местности и сейчас. В одном из залов музея разместили 35 работ о слиянии человека и природы.

Когда? С 28 апреля по 14 мая Где? В краеведческом музее Во сколько? Открытие 28 апреля в 16:00. 28, 29 апреля и 1, 2 мая музей работает с 11:00 до 19:00. 30 апреля — выходной день Сколько стоит? 120 рублей (для школьников, студентов, пенсионеров — 80 рублей). В цену билета входит посещение всех выставок второго этажа музея. 6+

Выставка оригинальных масок из джута

В этом же музее выставили работы новосибирской художницы Алены Глущенко — она делает необычные маски из джута (экологически чистое текстильное волокно из восточных растений). Для их украшения автор использует медную проволоку, сосновую кору, бусины, бисер, стеклянную мозаику, шифон и другие материалы.

Когда? С 27 апреля по 13 мая Где? В краеведческом музее Во сколько? 28, 29 апреля и 1, 2 мая музей работает с 11:00 до 19:00. 30 апреля — выходной день Сколько стоит? 120 рублей (для школьников, студентов, пенсионеров — 80 рублей). В цену билета входит посещение всех выставок второго этажа музея. 0+

Романтический фильм «Привидение» 16+

С любимым человеком можно сходить на премьеру ленты о человеке, который каждый день просыпается в новом теле (и не обязательно мужском). Однажды он встречает девушку, к которой ему хочется возвращаться снова и снова. Теперь им нужно найти способ остаться вместе. В основе сценария — роман «Каждый день» Дэвида Левитана (2012 год).

Триллер «Правда или действие» 16+

История о том, как обычная игра «Правда или действие» превращается в гонку со смертью. Главное условие выживания не очень-то выполнимо — не врать. Несмотря на довольно банальный сюжет (компания подростков хочет развлечься, а в итоге герои по очереди умирают), трейлер фильма действительно страшноват.

Российский фильм «Танки» 12+

Аглая Тарасова. Историческая лента об изобретении знаменитого Т-34. На пороге войны инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип инновационной боевой машины, и чтобы доказать её уникальность, его команда едет прямо на танках в Москву. Фильм снял Ким Дружинин , режиссёр картины «28 панфиловцев» (2016 год, рейтинг на «Кинопоиске» — 7,5). В главных ролях — Андрей Мерзликин

Где? В кинотеатрах города Когда? С 26 апреля

Необычная драма «Лицо» 18+

В «Победе» покажут необычную польскую ленту о том, насколько люди «судят по одёжке». Главный герой фильма — красавчик Яцек, который принимает участие в создании самой высокой в мире статуи Иисуса Христа , а по вечерам зажигает на танцполе с любимой девушкой. Однажды он получает серьёзную травму, и врачи пересаживают ему чужое лицо. Операция делает Яцека не только национальным героем, но и изгоем, — близкие и знакомые не могут принять его с новой внешностью, да и сам парень не может смириться со случившимся. Эта история основана на реальных событиях: в городе Свебодзин действительно построили самую высокую скульптуру Иисуса, а первая в Европе операция по полной трансплантации лица была успешно проведена именно в Польше.

Где? В кинотеатре «Победа» Когда и во сколько? Расписание можно узнать на сайте компании Сколько стоит? 150–300 рублей

