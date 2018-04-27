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«Боль и слава»: фотограф поймал эмоции спортсменов после забега в марафоне
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«Боль и слава»: фотограф поймал эмоции спортсменов после забега в марафоне 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Фотограф Эдди Коэн (Eddie Cohen) побывал на одном из марафонов Нью‐Йорка, чтобы сфотографировать бегунов в момент, когда они закончат гонку. После этого он создал необычную серию снимков спортсменов до и после изнуряющего забега. Свой проект он назвал «Боль и слава». Серию снимков опубликовал портал «My modern met».
Пробежать марафон — это маленький подвиг. Участники забега тратят много энергии, сил и времени на то, чтобы подготовиться и достойно преодолеть дистанцию в 42 километра 195 метров.
Некоторых участников фотографу удалось сфотографировать только на финише, но их лица говорят громче любых слов.
Как рассказал сам фотограф, идея заключалась в том, чтобы зафиксировать это одновременное состояние истощения и эйфории после забега.
После марафона Энди смог сделать несколько замечательных фотографий. Он сообщил, что хотел, чтобы люди, смотрящие его снимки, смогли почувствовать то, что чувствовали спортсмены, которые только что пересекли финишную черту.
Ранее стало известно о том, что фотопроект из России занял почетное третье место по версии жюри международного конкурса World Press Photo в категории «Люди». Кроме этого, еще две российские работы вошли в число призеров конкурса.
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