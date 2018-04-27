Эмоции бегунов до и после марафона увековечили на фото

Пробежать марафон — это, без преувеличения, совершить маленький подвиг. Участники тратят много времени, сил и энергии, чтобы подготовиться и достойно пробежать забег на дистанцию 42 километра 195 метров. Фотограф Эдди Коэн (Eddie Cohen) побывал на одном из марафонов и создал любопытную серию снимков бегунов до и после изнуряющего забега. Свой проект он назвал «Боль и Слава».

«Мне было очень интересно запечатлеть, как люди испытывают одновременно истощение и эйфорию. Бегуны по-разному справляются с нахлынувшими эмоциями: одни улыбаются и кричат от радости, другие плачут навзрыд и долго не могут успокоиться», — рассказал автор проекта.

Некоторых участников фотографу удалось снять только на финише. Их лица говорят громче любых слов.

На днях «Ридус» рассказывал о проекте другого фотографа, который снял, как выглядят отцы до и после рождения своих детей. Эмоции новоиспечённых пап просто зашкаливают.

Метаморфозы людей до и после определённых действий или событий всегда привлекают внимание публики.

Недавно мы писали о людях, которые похудели на 100-200 кг благодаря участию в реалити-шоу. Также публиковали впечатляющие истории преобразований бывших толстяков.

Сильно впечатляют истории людей, которые смогли пережить анорексию и выйти из схватки со смертельной болезнью победителем.

Не менее поразительно выглядят люди до и после того, как бросили пить алкоголь. А вот фотографии людей, употребляющих наркотики, могут реально шокировать. Запрещённые вещества всего за несколько лет меняют человека до неузнаваемости.