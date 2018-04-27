Александр Петлюра: РПЦ как будто всем жестоко мстит за 1917 год

Известный художник, модельер, коллекционер Александр Петлюра остался на улице: мастерскую и музей выселяют по ходатайству церкви.

На днях в подвал одного из домов на Петровском бульваре, в котором больше 20 лет располагался ДК «Петлюра», мастерская художника и музей, ворвались люди в погонах и вытолкали находившихся внутри вон. Оказывается, теперь помещение будет принадлежать Русской православной церкви

Дело в том, что дом, в котором находится подвал, располагается по соседству с Высоко-Петровским монастырем. Общественность Москвы встревожилась: многие деятели культуры, музыканты, артисты бывали здесь на концертах, лекциях. Здесь хранятся уникальные старинные вещи и костюмы из коллекции знаменитого художника. Такие места называют культовыми.

— Вроде все выглядит законно — по суду помещение передали РПЦ, — комментирует для Sobesednik.ru ситуацию сам Александр Петлюра (в миру — Ляшенко). — Но меня об этом не уведомили, никуда не пригласили, никаких бумаг или повесток в суд я не получал. Да, как-то приходили представители монастыря и говорили, что хотят забрать себе подвал, который им передали. Но ведь есть какие-то официальные действия: пришлите мне бумагу, в суд пригласите… А тут приходили люди, как с какого-то вокзала. А сейчас решили все в один день: пришли с полицией и выкинули нас оттуда. Если бы меня уведомили, предписали в течение месяца, например, покинуть помещение, я собрал бы вещи и освободил. А тут они действовали, мягко говоря, не по-человечески.

— Так вам дали забрать оттуда свои вещи?

— Нет, нет. Вот и сегодня ходил в подвал, стучался, мне не открыли. Лежат там на матрасах какие-то два бомжа, которых поселил туда монастырь, чтобы охранять. Никто мне ничего не отдает, не понимаю, с кем и говорить.

— Вы же арендовали это помещение?

— Да, в 1995 году Лужков и Ресин выделили мне этот подвал. Я честно платил аренду, за все это время отдал 23 миллиона рублей! И вот вместо того, чтобы, наоборот, выделить нашей популярной организации вместо этих 120 квадратных метров четыреста, забирают. Сейчас РПЦ очень нуждается, им все не хватает, не хватает… Не наедятся они.

— И как дальше будете действовать? Подавать какие-то судебные иски?

— Звонят добрые люди, спрашивают, чем помочь, куда перевезти вещи… Но нас даже не пускают туда… Если говорить о суде, мы — жильцы, собственники нашего дома (а у меня квартира в этом же доме), с монастырем уже судимся давно, вот 15 июня будет третье слушание. Ведь то, что нас лишили помещения, это не первый варварский шаг монастыря и не последний.

Дело в том, что года два назад представители монастыря или РПЦ написали в правительство бумагу с просьбой передать им наш подвал. Когда-то в нашем доме находился доходный дом при монастыре. И они хотят как бы вернуть целый ансамбль. Сначала они забрали землю у нас во дворе, и жильцы теперь могут ходить не дальше метра от дома, то есть «по стенке». Потом они поставили ворота — дескать, «восстановили те, которые тут раньше были». Но мы подняли все справки, выяснили: не было этих ворот. И вот теперь хотят отобрать наш дом, в котором живут 45 человек, и сделать там хостел для паломников. Хотят выселить всех жильцов! И тогда РПЦ будет счастлива, будет самый большой монастырь в Москве. Противостоять им трудно: у них есть связи, за ними стоит РПЦ, они уверены, что выиграют… Когда мы вызываем полицию, она не приезжает, и глава управы в беседе с нами разводит руками: «Ну что вы хотите?! Кто вы — а тут сила божья!»

В этой стране с ума сошли все люди. Такое впечатление, что священники затаили обиду с 1917 года, когда с ними обращались ужасно, теперь они жестоко всем мстят, — говорит художник.