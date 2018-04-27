В Перми начались суды по обрушению металлической сцены на фестивале хоров у ДК Солдатова

Сегодня, 27 апреля, в Свердловском районном суде состоялось предварительное слушание по делу Арсения Юдина, обвиняемого в обрушении металлической конструкции у ДК Солдатова во время фестиваля хоров почти год назад. В тот день во время репетиции фестиваля из-за падения части сцены пострадало семь детей. Юдина обвинили в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

На слушании сторона защиты настаивала на том, чтобы из материалов дела исключили главное доказательство — технологическую экспертизу. По мнению адвоката Константина Орлова процедура проводилась с нарушением уголовно-процессуальных норм.

— Эксперт не подтвердил свой опыт проведения работы в аналогичных исследованиях. Также следователь нарушил нормы УПК — не разъяснил эксперту права и обязанности.

Ходатайство защиты суд не принял по формальным причинам — по мнению прокурора, оно было преждевременным, заявлять его нужно было не на предварительном слушании.

— Решить вопрос о допустимости того или иного доказательства возможно только после исследования всех доказательств в судебном заседании, — высказалась прокурор Галина Леус.

Обвиняемый по делу Арсений Юдин перед судебным заседанием принес извинения потерпевшим. Сами потерпевшие от комментариев отказались.

ЧП на фестивале хоров случилось 24 мая 2017 года. Одна из опор сцены оказалась незакрепленной. В результате во время сильного порыва ветра огромная конструкция наклонилась и обрушилась на участников и зрителей. Пострадали 10 человек, 8 из которых — дети.

По версии следствия, Алексей Юдин — руководитель компании, занимавшейся установкой сцены — отдал указание не собирать одну из опор сцены. Источники 59.ru объясняли это тем, что монтаж делали в сжатые сроки, потому что техническое задание было получено только утром. В «Центре по реализации проектов в сфере культуры», который являлся заказчиком, утверждали, что монтаж оборудования начался около 23:00 23 мая и продолжался всю ночь. И добавили, что трагедия случилась не из-за плохого монтажа, а из-за погоды — в этот день было объявлено штормовое предупреждение.