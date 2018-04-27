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Пол Радд ответил на троллинг Марка Руффало спустя 4 года. Вот это реакция!
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Пол Радд ответил на троллинг Марка Руффало спустя 4 года. Вот это реакция! 

PlayboyRussia.com 37 минут назад
Фото: PlayboyRussia.com
Исполнитель роли Человека-муравья Пол Радд «отомстил» Марку Руффало за его троллинг спустя почти четыре года, когда все уже про это забыли (но только не он сам!).
Все началось с того, что голливудский актер Марк Руффало, играющий Халка, невинно пошутил над своим коллегой Полом Раддом на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.
Случайно попав в кадр во время его интервью, Руффало, притворившись поклонником, прошептал губами: «Это что, Пол Радд? Это что, Пол Радд? Правда? Ваааау!»
Спустя четыре года звезда «Человека-муравья» в точности повторил ситуацию — подкравшись со спины к Руффало, дающему интервью, он отчетливо изобразил фразу: «О, Боже! Это Марк Руффало?»
Самым поразительным при этом оказался не сам факт «ответа» Радда спустя годы, сколько его нисколько не изменившаяся внешность (в отличие от Руффало). Это действительно просто удивительно, учитывая, что Полу Радду сейчас 49, а Марку Руффало — 50.
Руффало как будто бы отслужил президентский срок.
Мир меняется, а возраст Пола Радда — нет!
Вот, что мне больше всего нравится в Поле Радде — я старею, а он нет.
Марк Руффало выглядит так, будто последние четыре года жил в горах.
Да уж, немало седины за четыре года. У него или появились дети, или он раньше волосы красил.
24 апреля в Лос-Анджелесе прошла премьера «Мстителей: Война бесконечности», где играют Пол Радд и Марк Руффало. В России на широкий экран картина выйдет только 3 мая.
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