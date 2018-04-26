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Юнармейцы пройдут маршем на Парадах Победы в 28 городах России
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Юнармейцы пройдут маршем на Парадах Победы в 28 городах России 

ТК «Звезда» 26 апреля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Кроме подготовки к торжественным мероприятиям, ребята заняты в соцпроектах.
Лучшие юнармейцы страны пройдут в День Победы по Красной площади наравне с военнослужащими — участниками главного военного смотра.
Впервые юнармейцы встали в парадный строй в прошлом году по инициативе министра обороны.
«Парад Победы — это не только демонстрация возможностей Вооруженных сил, их боевого потенциала, это еще и серьезнейшее мероприятие воспитательной работы, которое показывает нашей молодежи значение армии, значение военнослужащего в жизни современного российского государства», — сказал начальник Главного управления по работе с личным составом ВС РФ Михаил Барышев.
Кроме Москвы юнармейцы пройдут маршем на Парадах Победы в 28 городах России. Также они станут участниками шествия Бессмертного полка.
Кроме подготовки к торжественным мероприятиям, юнармейцы заняты в соцпроектах — помогают ветеранам, ухаживают за памятниками героев войны и входят в поисковые отряды.
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