Юнармейцы пройдут маршем на Парадах Победы в 28 городах России

Кроме подготовки к торжественным мероприятиям, ребята заняты в соцпроектах.

Лучшие юнармейцы страны пройдут в День Победы по Красной площади наравне с военнослужащими — участниками главного военного смотра.

Впервые юнармейцы встали в парадный строй в прошлом году по инициативе министра обороны.

«Парад Победы — это не только демонстрация возможностей Вооруженных сил, их боевого потенциала, это еще и серьезнейшее мероприятие воспитательной работы, которое показывает нашей молодежи значение армии, значение военнослужащего в жизни современного российского государства», — сказал начальник Главного управления по работе с личным составом ВС РФ Михаил Барышев

Кроме Москвы юнармейцы пройдут маршем на Парадах Победы в 28 городах России. Также они станут участниками шествия Бессмертного полка.

Кроме подготовки к торжественным мероприятиям, юнармейцы заняты в соцпроектах — помогают ветеранам, ухаживают за памятниками героев войны и входят в поисковые отряды.