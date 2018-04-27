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«Кинотавр» 2018: Скучать и отдыхать не придется
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«Кинотавр» 2018: Скучать и отдыхать не придется 

Киноафиша 28 минут назад
Фото: Киноафиша
Сегодня в Москве прошла пресс-конференция, посвященная 29-му открытому российскому кинофестивалю «Кинотавр». На ней выступили президент смотра Александр Роднянский, программный директор Ситора Алиева, а также критик и член отборочной комиссии Виктория Белопольская.
По словам Роднянского, современный кинематограф кардинально сменил путь развития, но к чему конкретно приведет подобная тенденция, остается только гадать и следить за предпочтением кинозрителей.
«Сейчас в мировом кинематографе виден особый тренд — смена зрительского поведения. Многие привычные жанры сдают свои позиции, постепенно вытесняются из кинотеатров. С другой стороны, отечественное кино растет. И очевидно, что показатели этого года будут значительнее предыдущего. А вот в какую сторону мы будем развиваться — пока вопрос. И на этот вопрос мы нашим фестивалем и попытаемся ответить», — говорит Александр Роднянский.
В этом году «Кинотавр» может похвастаться очень насыщенной программой, пройдет три полноценных конкурса — к основной и короткометражной программам добавился «Кинотавр. Дебют». Как уверяют организаторы, отдыхать и скучать не придется.
Всего в отборе участвовало 369 работ из разных уголков России. География смотра постепенно расширяется, впервые на конкурс прислали фильмы из Перми и Череповца. Интересно, что 7 из 8 картин-дебютов снято при поддержке Министерства Культуры. В основном конкурсе, напротив, большинство лент сделаны без государственной поддержки.
«Поражает количество интересных работ, мы бы взяли намного больше, но пощадили зрителей и журналистов», — призналась Ситора Алиева.
Напомним, что фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 2 по 10 июня.
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