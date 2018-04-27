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Из-за ЧМ в парке Маяковского перенесут Сабантуй и не будут слишком громко отмечать День пограничника
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Из-за ЧМ в парке Маяковского перенесут Сабантуй и не будут слишком громко отмечать День пограничника 

e1.ru 23 минуты назад
Фото: e1.ru
В этом году в ЦПКиО перенесут празднование Сабантуя, который традиционно отмечают в парке массовыми народными гуляньями. Об этом рассказал в прямом эфире в Instagram директор парка Роман Шадрин. Праздник, по его словам, пройдёт раньше обычного — 9 июня.
Перенос связан с предстоящим чемпионатом мира по футболу, в ЦПКиО будет организована фан-зона с концертами и трансляциями матчей. Фестиваль болельщиков FIFA — 2018 пройдёт в ЦПКиО с 14 июня по 15 июля.
По словам директора парка, придется отказаться и от широких гуляний в День пограничника.
— Согласно указу губернатора, мы попали в перечень тех площадок, на которых нельзя будет проводить массовые мероприятия, поэтому День пограничника мы не будем широко праздновать, — сказал Роман Шадрин. — Я знаю, что люди все равно придут, но такого массового праздника, как в прошлом году, не будет.
В дни ЧМ парк Маяковского будет работать ежедневно, график аттракционов тоже немного сдвинут — они будут работать дольше обычного.
День пограничника каждый год отмечается в ЦПКиО имени Маяковского 28 мая. Там собираются большие компании людей, которые служили в погранвойсках, и их знакомых, они гуляют с флагами и в форме, ныряют в фонтаны и всячески веселятся.
Сабантуй тоже обычно собирает много народу, в парке готовят плов, жарят шашлыки, показывают национальные костюмы и соревнуются в национальных видах спорта.
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