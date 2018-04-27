Журналисты из Центра развития детей и юношества «Пресня» стали призерами конкурса «Новые вершины»

Участники объединения «Журналистика и риторика» Центра развития творчества детей и юношества «Пресня» заняли призовые места в рамках городской конкурсной программы «Новые вершины». Об этом стало известно 27 апреля.

— Творческие работы посвятили 200-летнему юбилею писателя Ивана Тургенева. Кроме того, организаторы предложили и общие темы, среди которых были семья, дружба и природа. От нашего учреждения поучаствовало 25 человек. По итогам конкурса трое ребята стали лауреатами I степени, двое — лауреатами II степени, пятеро — лауреатами III степени и шестеро — дипломантами, — рассказала руководитель объединения «Журналистика и риторика» в центре Анна Ямпольская

Отметим, что, помимо творческих конкурсов, в городской программе «Новые вершины» есть состязания и по техническим дисциплинам.