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Воспитанники КЦ «Лидер» подготовили картины и поделки о войне
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Воспитанники КЦ «Лидер» подготовили картины и поделки о войне 

Управа района Выхино-Жулебино 17 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В культурном центре «Лидер» на Лермонтовском проспекте, дом 2, корпус 2 в четверг, 3 мая, будут представлены картины, рисунки и поделки, посвященные Дню Победы. Здесь состоится торжественное открытие презентации творческих работ «Эхо войны».
— Разве есть слова, способные выразить те безграничные гордость и благодарность, которые мы испытываем, думая о бессмертном подвиге всех тех, кто воевал за мирное небо над головой?.. Через творческие работы участники экспозиции передадут всю гамму чувств и эмоций, — прокомментировала пресс-секретарь центра Анна Гуляева.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Начало в 16.00. (вт)
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