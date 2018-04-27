Воспитанники КЦ «Лидер» подготовили картины и поделки о войне

В культурном центре «Лидер» на Лермонтовском проспекте, дом 2, корпус 2 в четверг, 3 мая, будут представлены картины, рисунки и поделки, посвященные Дню Победы. Здесь состоится торжественное открытие презентации творческих работ «Эхо войны».

— Разве есть слова, способные выразить те безграничные гордость и благодарность, которые мы испытываем, думая о бессмертном подвиге всех тех, кто воевал за мирное небо над головой?.. Через творческие работы участники экспозиции передадут всю гамму чувств и эмоций, — прокомментировала пресс-секретарь центра Анна Гуляева

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Начало в 16.00. (вт)