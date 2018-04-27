В Сосновском районе построят свой Хоббитон

В Челябинской области начали строить свой Хоббитон. «Новозеландская» деревушка, похожая на ту, в которой жили хоббиты из «Властелина колец», появится на базе фермы «Семейное подворье» в поселке Садовый Сосновского района. Само подворье начало принимать туристов год назад. Сейчас оно функционирует как контактный зоопарк: там живут павлины, фазаны, страусы, еноты, песцы, вислобрюхие свиньи, пообщаться с которыми приезжают дети и взрослые. В будущем владельцы хотят создать здесь мини-Шир: для этого возведут строения, напоминающие домики сказочных персонажей из трилогии Толкина.

— В этом году планируем поставить кафе, оформленное как домик хоббита, — делится он планами. — В следующем году появятся бани с уличными купелями и гостевой дом. Также в планах запустить магазин фермерской продукции и мини-сыроварню, — рассказал инвестор Владимир Бекишев.

Кроме того, в «Семейном подворье» собираются реализовать программу «Юный фермер». Ее суть в том, что ребята попробуют заняться деревенским трудом и погрузятся в сельский быт.

— В советские годы практически за каждой школой был закреплён сад или земельный участок, детей привлекали к сельскому труду. Сейчас всё это позабыто, а ведь именно в школе человек определяется с будущей профессией. В нашем летнем фермерском лагере ребята погружаются в деревенскую жизнь: когда они приходят, часто даже не знают, что яйца от курицы берутся. А у нас они сами и яйца из-под несушек в корзинку соберут, и яичницу на сковороде пожарят, — говорит Владимир Бекишев.