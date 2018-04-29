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Кубанские полицейские обеспечат охрану общественного порядка во время матча ФК «Краснодар» и ФК «Локомотив»
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Кубанские полицейские обеспечат охрану общественного порядка во время матча ФК «Краснодар» и ФК «Локомотив» 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 29 апреля — Новая Кубань. Сотрудники полиции обеспечат охрану общественного порядка во время проведения матча РФПЛ между ФК «Краснодар» и ФК «Локомотив», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Правоохранители подчеркивают, что при входе на стадион будут проводиться досмотровые мероприятия, и просят отнестись к этой процедуре с пониманием.
Пресс-служба отмечает, что на стадион запрещается проносить пиротехнические изделия, нарушать общественный порядок и проводить несанкционированные мероприятия. Сотрудники полиции призывают зрителей к взаимоуважению и недопущению противоправных действий как во время матча, так и по его окончанию.
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