Ещё
На поединке «Краснодара» и «Локомотива» ожидается аншлаг
Далее:
Читайте также:
Ещё

На поединке «Краснодара» и «Локомотива» ожидается аншлаг 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 30 апреля — Новая Кубань. Сегодня в 19:00 на арене ФК «Краснодар» состоится футбольный матч 28-го тура между «быками» и московским «Локомотивом». Для «Локо» этот матч может стать «золотым» — в случае победы «железнодорожники» досрочно станут чемпионами России.
Все билеты на этот матч уже проданы, сообщает в своем Твиттере «Краснодар»: «В виду увеличения количества VIP-мест на нашем стадионе сегодня на матч попадут на 76 счастливчиков больше! Теперь вместимость нашей арены — 34 055 мест. И у нас — SOLD OUT! Абсолютно все билеты на матч проданы!».
Новая Кубань: последние новости
Фильм «Привидение»: внешность души Фильм «Логово монстра»: история случайной закономерности Группа «Ногу Свело!»: «30 лет назло шоу-бизнесу»
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Александра Серова окончательно перестали узнавать9
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы60
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
После «Евровидения»: что стало с победителями8
В каких ресторанах ужинают звезды
Видео
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение