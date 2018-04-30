На поединке «Краснодара» и «Локомотива» ожидается аншлаг

Краснодар. 30 апреля — Новая Кубань. Сегодня в 19:00 на арене ФК «Краснодар» состоится футбольный матч 28-го тура между «быками» и московским «Локомотивом». Для «Локо» этот матч может стать «золотым» — в случае победы «железнодорожники» досрочно станут чемпионами России.

Все билеты на этот матч уже проданы, сообщает в своем Твиттере «Краснодар»: «В виду увеличения количества VIP-мест на нашем стадионе сегодня на матч попадут на 76 счастливчиков больше! Теперь вместимость нашей арены — 34 055 мест. И у нас — SOLD OUT! Абсолютно все билеты на матч проданы!».