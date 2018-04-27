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В парке ФК «Краснодар» пройдут открытые кинопоказы
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В парке ФК «Краснодар» пройдут открытые кинопоказы 

Новая Кубань 11 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 27 апр. — Новая Кубань. На предстоящих выходных в амфитеатре парка ФК «Краснодар» пройдут открытые показы фильмов. В обеих картинах главную роль исполняет легендарная американская актриса Одри Хепберн.
В субботу будет продемонстрирована романтическая комедия «Римские каникулы», в воскресенье — музыкальная лента «Забавная мордашка». Показы начнутся в 20:00, говорится на официальной странице парка ФК «Краснодар» в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, техническое открытие парка ФК «Краснодар» состоялось в конце сентября 2017 года. Общая площадь парка составляет 23 га. В его состав входят летний амфитеатр на 200 мест, площадки для стритбола, скейтпарк, фонтан с водопадом, смотровая площадка «Пирамида», тюльпанный бульвар, детские площадки. Инициатором и инвестором строительства выступил экс-владалец торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий.
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