В парке ФК «Краснодар» пройдут открытые кинопоказы

Краснодар. 27 апр. — Новая Кубань. На предстоящих выходных в амфитеатре парка ФК «Краснодар» пройдут открытые показы фильмов. В обеих картинах главную роль исполняет легендарная американская актриса Одри Хепберн

В субботу будет продемонстрирована романтическая комедия «Римские каникулы», в воскресенье — музыкальная лента «Забавная мордашка». Показы начнутся в 20:00, говорится на официальной странице парка ФК «Краснодар» в социальной сети «Инстаграм».