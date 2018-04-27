Вешняковцы научатся работать с бумагой и глиной

На период майских праздников кто-то из вешняковцев отправится отдыхать за город, другие же останутся в столице. Чтобы оставшимся в городе детям не было скучно, для них будет организован целый цикл мастер-классов.

Основной темой всех творческих занятий станет День Победы.

Заместитель руководителя РОДЮО «Образование. Спорт. Реабилитация.» Ирина Береснева рассказала, что неделя мастер-классов будет проходить с 1 по 8 мая. Педагоги студий «Сувенир», «Весёлый лоскутик» и «Клеим, лепим, вырезаем» приглашают ребят и их родителей с пользой провести время, занимаясь совместным творчеством.

На занятиях юных вешняковцев обучат работе с бумагой и другими материалами. А помощь мам и пап будет особенно ценна.

Майские мастер-классы состоятся по следующему расписанию:

— 4 мая в 16:00 начнётся мастер-класс «Открытка ветерану» от студии «Клеим, лепим, вырезаем»;

— 7 мая в 17:00 пройдёт мастер-класс «Орден победителю» от студии «Сувенир»;

— 8 мая в 17:00 программу завершит мастер-класс «Весенний цветок» (заколка) от студии «Весёлый лоскутик».

Все занятия будут проводиться по адресу: ул. Вешняковская, д. 14, корп. 2. Вход свободный.