Вешняковцы научатся работать с бумагой и глиной 

На период майских праздников кто-то из вешняковцев отправится отдыхать за город, другие же останутся в столице. Чтобы оставшимся в городе детям не было скучно, для них будет организован целый цикл мастер-классов.
Основной темой всех творческих занятий станет День Победы.
Заместитель руководителя РОДЮО «Образование. Спорт. Реабилитация.» Ирина Береснева рассказала, что неделя мастер-классов будет проходить с 1 по 8 мая. Педагоги студий «Сувенир», «Весёлый лоскутик» и «Клеим, лепим, вырезаем» приглашают ребят и их родителей с пользой провести время, занимаясь совместным творчеством.
На занятиях юных вешняковцев обучат работе с бумагой и другими материалами. А помощь мам и пап будет особенно ценна.
Майские мастер-классы состоятся по следующему расписанию:
— 4 мая в 16:00 начнётся мастер-класс «Открытка ветерану» от студии «Клеим, лепим, вырезаем»;
— 7 мая в 17:00 пройдёт мастер-класс «Орден победителю» от студии «Сувенир»;
— 8 мая в 17:00 программу завершит мастер-класс «Весенний цветок» (заколка) от студии «Весёлый лоскутик».
Все занятия будут проводиться по адресу: ул. Вешняковская, д. 14, корп. 2. Вход свободный.