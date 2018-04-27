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В Майкопе пройдут скачки, посвященные Дню Победы
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В Майкопе пройдут скачки, посвященные Дню Победы 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
На республиканском ипподроме 1 мая пройдут скачки, посвященные Дню Победы.
Начало конно-спортивного праздника в 11.30, старт скачек в 12.00.
В 12.00 начнется главное действо — заезды скачек. Всего заездов 8. Учреждены призы: главы Республики Адыгея, Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея, Кабинета Министров Республики Адыгея, Тахтамукайского района и г. Майкоп, АО «Россельхозбанк», ООО молзавода «Тамбовский.
Организатором мероприятия выступает Комитет РА по физической культуре и спорту.
В 11.30 на большой сцене начнется выступление профессионалов и звезд культуры Адыгеи.
На ипподроме будут организованы общественное питание и развлечения для детей.
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