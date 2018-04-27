В Майкопе пройдут скачки, посвященные Дню Победы

На республиканском ипподроме 1 мая пройдут скачки, посвященные Дню Победы.

Начало конно-спортивного праздника в 11.30, старт скачек в 12.00.

В 12.00 начнется главное действо — заезды скачек. Всего заездов 8. Учреждены призы: главы Республики Адыгея, Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея, Кабинета Министров Республики Адыгея, Тахтамукайского района и г. Майкоп, АО «Россельхозбанк» , ООО молзавода «Тамбовский.

Организатором мероприятия выступает Комитет РА по физической культуре и спорту.

В 11.30 на большой сцене начнется выступление профессионалов и звезд культуры Адыгеи.

На ипподроме будут организованы общественное питание и развлечения для детей.