В Санкт-Петербурге обсудили четвертую промышленную революцию в сварочном производстве

24 апреля в Санкт-Петербурге на площадке «Экспофорум» состоялось открытие Международной выставки «СВАРКА/Welding 2018», — отраслевого форума, посвященного передовым сварочным технологиям.

На церемонии открытия выставки представитель Минпромторга России зачитал приветственное слово заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Осьмакова к организаторам, гостям и участникам выставки-конгресса «Сварка/Welding 2018».

Международная выставка «Сварка» — это большое профессиональное событие, ставшее не только витриной лучших инновационных решений, но и значимой дискуссионной площадкой. На полях форума его участники обмениваются мнениями о современном состоянии сварочной отрасли и формируют перспективные идеи, связанные с последними тенденциями в области создания новых технологий, материалов и оборудования. Акцент сделан на современные технологии, увеличение эффективности сварочных процессов и развитие высокотехнологических производств в концепции четвертой промышленной революции, —

говорится в тексте обращения замглавы Минпромторга.

Главными темами выставки-конгресса стали вызовы «Индустрии 4.0» в сварочных технологиях. Лидеры рынка роботизации и другие участники экспозиции представили собственные решения автоматизации, инновационные методы управления в сварочном производстве, 3D-моделирования и офлайн-программирования систем сварки.

Особое внимание на выставке уделено подготовке кадров сварщиков, организованы мероприятия молодежной программы, встречи ведущих специалистов с молодежью. Прошел конкурс дипломных проектов будущих инженеров-сварщиков, выпускников Санкт-Петербургских вузов, организованы мастер-классы и семинар «Повышения квалификации для мастеров производственного обучения».

Ключевым событием конгрессной программы мероприятия стала международная конференция «Актуальные проблемы повышения эффективности сварочного производства», в рамках Минпромторг России презентовал отраслевой портал сварки и родственных технологий в составе Государственной информационной системы промышленности.

В рамках экспозиции выставки более 100 компаний из России, Бельгии, Германии, Италии, КНР, США, Франции и Эстонии представили новейшие технологии, сварочное оборудование и материалы, а также опыт их внедрения в сварочное производство на промышленных предприятиях.

Одним из актуальных приоритетов государственной промышленной политики является наращивание объемов экспорта производимой отечественной продукции. В этой связи на выставке был организован стенд Российского экспортного центра, где демонстрировалось современное российское сварочное оборудование с высоким экспортным потенциалом.

Организатором выставки-конгресса выступила компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» в партнерстве с ПАО «Газпром» , Альянсом сварщиков Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа.

Более подробная информация о мероприятии — на сайте www.welding.expoforum.ru.