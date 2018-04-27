Реставрация здания Коммерческого клуба подошла к концу

Реставрация памятника архитектуры находится в заключительной стадии. Завершается отделка отдельных помещений, а служба технического надзора занимается приемкой выполненных работ.

Реставрация фасада и кровли уже завершена, заменены все инженерные коммуникации. Да и интерьеры объекта, который займет концертно-театральный комплекс «Дирижабль» Самарского института культуры, практически готовы. Осталось завершить некоторые отделочные работы. По словам замруководителя дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ Андрея Андропова, реставрация проведена без каких-либо нарушений. Сейчас служба технического надзора принимает здание. Приемку должны завершить к маю.

"Сейчас рассматривается вопрос о подготовке здания к эксплуатации в плане сценического оборудования, света и звука", — рассказал Андрей Андропов.

Александр Хинштейн. Напомним, бывшее здание Коммерческого клуба много лет находилось в руинированном состоянии. Реставрацию объекта культурного наследия федерального значения в рамках партпроекта «Историческая память» в 2012 г. инициировали бывший тогда мэром Дмитрий Азаров и депутат Госдумы

Восстановление здания началось в 2013 году. Компания «Эшелъ» осуществляла ремонтно-реставрационные работы по проекту, разработанному институтом «Спецпроектреставрация». В 2014 году на торгах был разыгран очередной этап работ. Победителем вновь стала московская «Эшелъ». Сумма второго контракта составляла 298 млн рублей. Подрядчик должен был сдать полностью восстановленный объект осенью 2016 г., но компания со своими обязательствами не справилась. Поиск фирмы, которая взялась бы завершить реставрацию в статусе субподрядчика, не принес никаких результатов. В итоге министерство культуры РФ прекратило финансирование и расторгло контракт с «Эшелъ», а объект надолго оказался в подвешенном состоянии.

Возобновились работы уже в 2017 году. Восстановлением памятника архитектуры занимается компания «Архитектподряд», реставрировавшая самарский костел. По контракту, подрядчик должен завершить все работы 1 мая 2018 года.

Четырехэтажное здание на ул. Куйбышева, 104 построено в 1871 г. братьями Мясниковыми. С 1874 г. здесь размещалась канцелярия губернатора, с 1878 г. и до революции 1917 г. — Коммерческий клуб и несколько магазинов, в том числе книжный. После того как в 1919 г. здание национализировали, в нем работало кафе Фридмана и давал спектакли театр «Пикадилли».

С 1936 г. в доме размещались Куйбышевский краевой театр рабочей молодежи и Краевая контора государственной эстрады, а на месте библиотеки Коммерческого клуба была создана библиотека Фрунзенского района. В годы Великой Отечественной войны здание сменило профиль: здесь располагался Наркомат обороны. После войны въехал Куйбышевский областной военный комиссариат, а на первом этаже было кафе «Снежинка», очень популярное в молодежно-студенческой среде, на сленге — «Сугроб».