ЗСД на один день перекроют для бегунов и велосипедистов

Вечером 2 июня на Западном скоростном диаметре (ЗСД) проведут «Фестиваль ЗСД» («Засвети скоростной диаметр»). Движение автомобилей в одном направлении перекроют, а скоростную трассу откроют для бегунов и велосипедистов.

Точкой старта и финиша станет гипермаркет «О’Кей» на Богатырском проспекте, 42. Участники забега преодолеют дистанцию в 10 километров, велосипедистам предложат маршрут протяженностью в 20 километров. Рядом с дорогой организуют фестивальную зону, гости которой смогут посмотреть на трансляцию гонки. Кроме того, организаторы обещают развлекательную программу с мастер-классами и лекциями.

Фестиваль проведут в рамках празднования Дня города, событие организовано изданием «Фонтанка» , компанией «Магистраль Северной столицы» (оператор ЗСД) и комитетом по развитию туризма.

Более подробная информация представлена на сайте события. Там же откроют регистрацию для участников (минимальный возраст — 16 лет). Велосипедисты смогут зарегистрироваться бесплатно, для участия в забеге нужно будет оплатить сервисный сбор.

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