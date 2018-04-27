Госадмтехнадзор проверил детские площадки Истры

Главное управление государственного административно‐технического надзора Московской области провело очередную проверку детских игровых площадок в Истре. Сотрудники административного надзора обещают, что к наступлению лета все зоны будут осмотрены, а замечания устранены.

Инспекторы еженедельно осматривают детские площадки. Неисправные качели, хлипкие лесенки и травмоопасные стенки — ничто не останется незамеченным.

27-го апреля проверка прошла на улице Босова.

В ходе осмотра было выявлено, что детская площадка нормам не соответствует. И непривлекательный внешний вид — не самая большая проблема. Деревянные элементы поломаны, дети могут получить травмы.

Критерии хорошей площадки просты. В первую очередь — безопасность. Детская зона должна быть огорожена, хорошо освещена. На территории площадки должны быть урны и, конечно же, идеальная чистота. Однако инспекторы признаются, что таких — единицы.

Даже если площадка выглядит идеально, управляющие компании обязаны ежедневно осматривать ее и раз в три месяца проводить комплексную проверку. Относится это как к старым площадкам, так и к новым.

До начала лета ни одна детская площадка в округе не останется незамеченной. Сотрудники Госадмтехнадзора обещают проверить все.