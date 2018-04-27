Ещё
Дружные семьи Зеленограда приглашаются на спортивный праздник
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дружные семьи Зеленограда приглашаются на спортивный праздник 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В воскресенье 29 апреля в спортивном зале корпуса 1444 состоится семейный праздник «Родители и я — дружная семья». Организатором выступает ГБУ «М КЛУБ».
Сейчас специалисты досугового центра тестируют и отбирают игры и конкурсы для мероприятия. По словам организаторов, на празднике, наряду с привычными заданиями, зеленоградцев ожидает много новых и необычных игр. Однако все секреты аниматоры раскрывать отказались — сказали, что посетители все увидят на месте.
Праздник состоится в спортивном зале корпуса 1444, в 11.40 пройдет регистрация участников, а в 12.00 начнется само мероприятие. Форма одежды — спортивная. Сменная обувь обязательна. Мероприятие бесплатное.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
В префектуре Зеленограда обсудили организацию досуговой работы в округе Зеленоградские технологические компании заинтересует участие в конференции Startup Village В марте в Музее Зеленограда откроется выставка «Подражая великим»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру28
Группа ABBA объявила о внезапном воссоединении7
Как уходили знаменитости16
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей5
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение