Дружные семьи Зеленограда приглашаются на спортивный праздник

В воскресенье 29 апреля в спортивном зале корпуса 1444 состоится семейный праздник «Родители и я — дружная семья». Организатором выступает ГБУ «М КЛУБ».

Сейчас специалисты досугового центра тестируют и отбирают игры и конкурсы для мероприятия. По словам организаторов, на празднике, наряду с привычными заданиями, зеленоградцев ожидает много новых и необычных игр. Однако все секреты аниматоры раскрывать отказались — сказали, что посетители все увидят на месте.

Праздник состоится в спортивном зале корпуса 1444, в 11.40 пройдет регистрация участников, а в 12.00 начнется само мероприятие. Форма одежды — спортивная. Сменная обувь обязательна. Мероприятие бесплатное.