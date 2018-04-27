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Псковский облздрав не исключил объединения перинатального центра и детской областной больницы
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Псковский облздрав не исключил объединения перинатального центра и детской областной больницы 

Псковская губерния 1 час назад
Начальник комитета по здравоохранению и фармации администрации Псковской области Игорь Потапов прокомментировал «МК в Пскове» информацию о возможном объединении нового Псковского перинатального центра и Псковской детской областной больницы. По данным Игоря Потапова, ясности в вопросе ещё нет, но такая возможность обсуждается. «В настоящее время целесообразность указанного объединения обсуждается в государственном комитете Псковской области по здравоохранению и фармации с привлечением специалистов по педиатрии и акушерству-гинекологии. Окончательное решение по данному вопросу не принято», — пояснил Потапов «МК в Пскове». Добавим, в ближайшие дни Псковский перинатальный центр должен быть сдан в эксплуатацию, работы тормозятся из-за отстутствия пеицалистов по пуско-наладочным работам специального оборудования. Как отмечают анонимные телеграм-каналы, со стороны Ростеха отставание при строительстве перинатальных центров свойственно для всех регионов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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