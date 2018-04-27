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Известные индийские танцоры выступили на Куусинена
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Известные индийские танцоры выступили на Куусинена 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Культурный вечер под названием «Ek Shaam ODISHA ke naam», организованный Hindustani Samaj и All Russia Odia Samaj, прошел на площадке Центра индийской культуры. Свои номера исполнили известные танцоры Сасват Джоши и Падмашри Илеана Цитарист.
— Перед зрителем предстала богатая культура Индии, нашедшая отражение в движениях и костюмах танцоров древнего храмового танца одисси, а также в чарующих звуках традиционных музыкальных инструментов, — сообщили в пресс-службе центра.
Гостям встречи представили не только номера в стиле одисси, но также постановки в других традиционных стилях танца Индии.
Напомним, ЦИК расположен на Куусинена, 19А. (то)
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