Известные индийские танцоры выступили на Куусинена

Культурный вечер под названием «Ek Shaam ODISHA ke naam», организованный Hindustani Samaj и All Russia Odia Samaj, прошел на площадке Центра индийской культуры. Свои номера исполнили известные танцоры Сасват Джоши и Падмашри Илеана Цитарист.

— Перед зрителем предстала богатая культура Индии, нашедшая отражение в движениях и костюмах танцоров древнего храмового танца одисси, а также в чарующих звуках традиционных музыкальных инструментов, — сообщили в пресс-службе центра.

Гостям встречи представили не только номера в стиле одисси, но также постановки в других традиционных стилях танца Индии.