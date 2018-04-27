Юных читателей из Хорошевки познакомили с памятными местами России 

В рамках программы «Открой книгу детям» в библиотеке № 43 на Куусинена (Культурный центр им. Драгунского) прошла виртуальная экскурсия по памятным и историческим местам не только России, но и Европы. Как сообщила директор КЦ Татьяна Денисова, особое внимание было уделено творчеству Гофмана, которому в этом году исполняется 170 лет со дня рождения.
— Приятным сюрпризом для детей оказалась встреча с замечательным современным писателем Натальей Игнатенко, — пояснила Денисова.,
Напомним, библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, д. 17, корп. 2. (то)