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Юных читателей из Хорошевки познакомили с памятными местами России
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Юных читателей из Хорошевки познакомили с памятными местами России 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В рамках программы «Открой книгу детям» в библиотеке № 43 на Куусинена (Культурный центр им. Драгунского) прошла виртуальная экскурсия по памятным и историческим местам не только России, но и Европы. Как сообщила директор КЦ Татьяна Денисова, особое внимание было уделено творчеству Гофмана, которому в этом году исполняется 170 лет со дня рождения.
— Приятным сюрпризом для детей оказалась встреча с замечательным современным писателем Натальей Игнатенко, — пояснила Денисова.,
Напомним, библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, д. 17, корп. 2. (то)
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