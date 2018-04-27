Песня «Небо славян» помогла костромской школьнице победить в конкурсе «Круче всех!»

В Костроме подвели итоги городского конкурса детского и юношеского творчества «Круче всех». Он прошел впервые, сообщает пресс-служба городской администрации.

В нем приняли участие школьники в возрасте от 7 до 18 лет, которые состязались в вокале, хореографии, ораторском искусстве, игре на музыкальных инструментах, актерском мастерстве и других жанрах.

Яркие номера помогли выйти в финал 15 конкурсантам. Их таланты оценивало жюри в составе режиссеров и вокалистов, хореографов, руководителей хоровых коллективов.