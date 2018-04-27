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Занятие по профессиональной ориентации прошло в Щербинке
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Занятие по профессиональной ориентации прошло в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: ЦСО «Щербинский»
Программа «Знакомство с профессией» стартовала 26 апреля в отделении дневного пребывания детей и подростков филиала «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский».
В рамках нового проекта ЦСО проводить подобные встречи планируют раз в месяц. Представители различных профессий будут знакомить ребят с особенностями своей работы, ее лучшими и худшими сторонами.
На минувшей встрече представители молодого поколения познакомились с профессией фотографа. Им рассказали об аппаратуре разных поколений, показали технику и объяснили, чем они отличаются.
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