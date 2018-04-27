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Жадный Гнойный сорвал шоу Big Russian Boss
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Жадный Гнойный сорвал шоу Big Russian Boss 

News.ru 1 час назад
Баттл-рэпер Вячеслав Мошнов, более известный как Гнойный, продинамил YouTube-шоу Big Russian Boss, сообщает Super «Вконтакте».
«Король баттлов и победитель непобедимого Oxxxymiron Слава КПСС (Гнойный, Валентин Дядька, Соня Мармеладова, а в миру просто Вячеслав Мошнов) должен был стать гостем очередного выпуска YouTube-шоу Big Russian Boss. Поначалу рэпер согласился на предложенные условия (то бишь деньги), продюсеры шоу организовали студию и все необходимое для съемок, однако в последний момент лидер «Антихайпа» и лучший друг самого Филиппа Бедросовича запросил утроенный гонорар, что, конечно, стало невыполнимой для организаторов просьбой», — говорится в сообщении.
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