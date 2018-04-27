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В Культурном центре «Зеленоград» отметят День цигун и тайцзи
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В Культурном центре «Зеленоград» отметят День цигун и тайцзи 

Савелки 59 минут назад
Фото: Савелки
28 апреля в КЦ «Зеленоград» горожане смогут познакомиться с древними китайскими практиками — боевым искусством тайцзицюань и искусством саморегуляции организма цигун. Мероприятие приурочено к Всемирному Дню цигун и тайцзи, который отмечается ежегодно в последнюю субботу апреля.
Праздник начнется в 11 часов утра. Гостей Культурного центра будут ждать показательные выступления, мастер-классы инструкторов оздоровительного цигун и Тайцзицюань, лекции по альтернативной восточной медицине. Все желающие могут попробовать методики лечения гостя из Китая — вице-президента Пекинского Института Китайской медицины, президента Ассоциации Специалистов по Традиционной Восточной Медицине, директора Международной школы Восточной медицины Хуан Гожун, а также пройти бесплатное тестирование состояния здоровья на минитомографе по 28 параметрам.
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